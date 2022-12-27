內地通關｜中原十大屋苑4天聖誕假期錄32宗成交　創2010年後新高

受惠內地通關消息刺激，本港樓市成交回暖。中原地產十大屋苑本周末錄得17宗成交，較上周末錄6宗增183%，創18周新高，聖誕4天假期錄約32宗成交，創2010年後聖誕長假期成交新高。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國加息放緩，中港兩地陸續放寬防疫措施，聖誕前已傳出通關利好消息，刺激買家四出睇樓比較，不少買家入市心態轉為正面，亦加快入市步伐，由於現時一手市場未有大型新盤推出，以貨尾為主，不少購買力回流二手市場，料明年經濟及樓市會逐步踏上復常之路，相信樓市小陽春已確定，若落實通關後，樓價有望成功尋底，預料明年全年樓價於谷底反彈15%。

港島區方面，太古城4天錄8宗成交，週末兩天錄3宗，屋苑最新錄漢宮閣高層 F室，實用面積723平方呎，建築面積818平方呎，3房間隔，獲買家以1,230萬元承接，折合平均實用呎價17,012元。屋苑12月暫錄約19宗成交，平均實用呎價約16,214元水平。

九龍區方面，美孚新邨4天假期錄10宗成交，週末錄5宗，成交包括百老匯街89號低層B室，實用面積914平方呎，採3房套間隔，望內園景，原先以980萬元放盤，其後減至930萬元，議價後終以920萬元沽出，折合實用呎價10,066元，屋苑本月至今暫錄約34宗成交。

至於新界區，沙田第一城本月至今暫錄約16宗成交，4天假期錄4宗成交，共中周末錄3宗，包括36座高層C室，實用面積307平方呎，建築面積389平方呎，2房間隔，業主以480萬元將單位易手，折合實用呎價15,635元。