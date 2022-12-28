富豪．山峯元旦推70伙招標　英皇半山捌號、畔海同日賣7伙

由百利保（0617）及富豪酒店（0078）合作的沙田九肚麗坪路23號富豪．山峯，於2019年已入伙，發展商今日（28日）上載最新銷售安排，落實元旦日（1月1日）以招標方式推售70伙，至 2023年3日31日止，每日招標。

該70伙之中，有64伙分布在1、2、3、5、7、8座的A及B室，以及第2及3座的部份複式戶，另有6幢洋房，包括1、3、15、20、25、28號洋房。面積當中，最大一幢洋房為15號洋房，擁私人升降機，四房間隔，實用面積3,029平方呎，連851平方呎花園，及585平方呎天台。

富豪．山峯。

英皇兩盤元旦日推7伙招標

另外，英皇國際（0163）位於西半山的半山捌號，同樣落實在元旦日推出5伙招標，包括連平台或天台特色戶，至2023年3日31日止，每日招標。單位分布在3樓A至D室，以及31樓C室， 實用面積181至491平方呎，屬開放式至兩房間隔。面積最大一伙為31樓C室，實用面積為491平方呎，兩房間隔。

同系屯門畔海亦推兩幢洋房招標，至 2023年3日31日止，每日招標。涉及為2號及6號洋房，實用面積分別為3,290及4,213平方呎，同屬四房間隔，擁私人升降機、花園、天台及停車位。