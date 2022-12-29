荃灣映日灣三房1130萬沽　三年實蝕283萬離場｜單位直擊

二手市場疲弱，荃灣映日灣一伙三房以1,130萬元獲年輕買家接貨。原業主持貨三年，帳蝕122.8萬元。如計及基本使費，料需實蝕近283萬元離場。

美聯物業分行高級分區營業經理何振榮表示，是次成交為荃灣映日灣1座中層B室，實用面積約643平方呎，屬三房連儲物室暑隔，望西南方向，坐享海景。原業主一年前以蝕讓價1,180萬元叫價放盤，及後見樓市持續向下，減價50萬元，終以1,130萬元易手，呎價約17,574元。

至於新買家為年輕客，因鍾情屋苑樓齡淺，單位間隔實用，擁企理裝修。加上鄰近港鐵站及大型商場， 交通方便，故睇樓三次後決定拍板入市。

↓↓荃灣映日灣成交單位直撃↓↓

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2019年買入價近1253萬

據悉， 原業主於2019年以約1,252.8萬元買入物業自住，持貨三年，是次轉手帳面蝕讓122.8萬元，單位期內貶值9.8%。惟計及當時入市繳稅47萬元，及賣出的佣金共113萬元，料實蝕近283萬元。

連同上述成交，荃灣映日灣今年暫錄約21宗二手成交，當中11宗帳面需蝕讓，帳面蝕幅由1%至10%不等。當中蝕幅最勁為屋苑1座中層B室，面積約643平方呎，今年本月初以1,068萬元成交，損手約10%。