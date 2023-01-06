大角咀Larchwood削減15%折扣　下周一推售24伙　入場費491.5萬起

中港兩地周日通關，有發展商趁機推售貨尾，並更新部分價單折扣，最多削減15%折扣優惠。

宏安地產（1243）大角咀單幢新盤Larchwood， 昨日上載最新銷售安排， 落實在下周一（9日）以先到先得形式推售24伙單位，並沒有提供任何折扣，單位實用面積181至267平方呎，屬開放式至一房，價單定價由491.5萬元至747.2萬元，呎價由24,552至30,723元。 當中，入場單位為3樓D室，屬開放式間隔， 實用面積181平方呎，連26平方呎平台，售價為491.5萬元。

更新價單 削15%折扣優惠

惟值得留意的是，發展商亦同步更新第1、2、3、5號價單，取消大部分原有的折扣優惠，個別價單亦減多達15%折扣優惠， 即變相加價。亦只保留購買指定單位可獲2.8萬元及5.8萬元的傢俬現金津貼優惠。

以上述3樓D室為例，更新後的2號價單取消包括120 天現金付款計劃，「宏地薈」會員， 「空間增值」等總共15%折扣優惠，而該單位在早前的折實價為417.8萬元，即價單更新前後兩者相差近74萬，但仍保留2.8萬元傢俬津貼。