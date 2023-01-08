李玟傳婚變　丈夫五年豪擲1.27億購兩豪宅　毋懼付15%辣招稅

天后級歌手李玟（Coco）與年長16歲的加拿大籍富商丈夫、利標前副主席樂裕民（Bruce Rockowitz）傳出婚變，並傳李玟已搬離二人愛巢。

回看二人於2011年結婚，當年豪花1.5億元舉行兩日世紀婚禮，婚後二人居住在樂裕民於2016年以公司買賣形式購入的南區壽臣山道曉穎花園一伙複式連天台單位，實用面積2,718平方呎，連車位，當時作價約8,200萬元，成交呎價約30,169元，售價及呎價均創當時屋苑新高。

歌手李克勤亦為曉穎花園業主，2012年以5,410萬元購入複式戶，呎價約2.6萬元。

此外，樂裕民在2020年8月亦再入市，斥約4,500萬元購入赤柱海天徑9至11號一頂層單位，實用面積1,290平方呎，呎價約34,884元，樂裕民是次入市須支付相當於樓價15%的「辣招稅」，涉及稅款約675萬元。除物業以外，據知樂裕民亦有投資韓國餐廳。

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樂裕民在1981年合作創立Colby公司，在1997年擊敗利豐（0494）拿下美國百貨Kohl's的五年訂單，促成2000年利豐收購Colby。及後，樂裕民作為管理層亦正式加盟利豐，並多次擔任利豐行政總裁。至2014年利豐分拆利標上市，樂裕民亦轉至利標出任行政總裁，至2019年樂裕民退任利標非執行董事兼副主席。