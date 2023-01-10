中港通關｜4組客洽購迎海三房海景戶　業主趁機反價19萬沽貨

中港通關後本地樓市略為回暖。馬鞍山迎海一伙三房戶減價後，即吸引4組準買家洽購，業主更成功以通關為由，趁機反價19萬元，單位終以1,319萬元沽出。

中原地產資深區域營業經理張義強表示， 是次成交為馬鞍山迎海1期5座高層D室，實用面積799平方呎， 屬三房連套房連工人房，望海景。原業主在去年11月以1,329萬元叫價放盤，及後於12月減價29萬元至1,300萬元後，於本月初吸引4組準買家還價洽購。最終業主以通關及睇好樓市發展為由，終反價19萬元，並獲其中一組準買家追價承接，終以1,319萬元沽出，呎價16,508元。

馬鞍山迎海鄰近港鐵烏溪沙站。（網上圖片）

通關為由 反價19萬沽出

張義強指，新買家為換樓客，本身居於沙田區，因鐘情單位屬鳳凰樓層、質素較高，加上當時有另一組買家出價亦符合業主心目中價錢，所以接受業主反價19萬元，買入單位自用。 參考同類型實用面積相若三房， 望同一景觀單位，於本月初以1,330萬元成交，呎價為16,069元，與上述成交單位相若。

據悉，原業主於2018年以1,305萬元購入單位，持貨5年，是次轉手帳面獲利約14萬元離場，單位期內升值約1%。