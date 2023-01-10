建華集團3380萬再買荃灣新村街舖　同地段擁5個相連地舖

有「街市大王」之稱的建華集團或相關人士，新近再入市買舖，以3,380萬元買入荃灣新村街地舖。疫情期該集團已累斥1.67億元買入四個荃灣區舖位，為區內最活躍的舖位買家。

上述最新舖位為荃灣新村街58號地下8號舖，面積約300平方呎，成交價3,380萬元，呎價約11.27萬元。新買家為豐富有限公司（FULL ABUNDANT LIMITED），公司董事包括凌偉材及凌偉業。凌偉業為後者為建華集團行政總裁。

原業主早於1992年7月以290萬元購入該舖位，持貨30年，帳面獲利3,090萬元，升值逾10.6倍。

疫情期間建華1.67億四度入市荃灣舖位

翻查建華集團過去入市個案，該集團於疫情期累斥1.67億元買入荃灣區舖位，包括在2021年4月以3,210萬元購入新村街56至58號地下6號舖，及後在2022年7月份以3,580萬元買入同地段7號舖。另外，該集團又在2022年4月份，以6,500萬元買入荃灣大屋街1號協和廣場地下11號舖。

值得留意，建華集團本身已持有新村街56至58號地下4號及5號舖位，意味至今已持有地下4號至8號合共5個舖位，未來有機會一併打通成相連舖位。