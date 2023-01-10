業主為趕尾班車　474萬蝕沽海濱花園「罅海景」戶｜單位直撃

二手市場氣氛轉活，有業主欲趕樓市低位「尾班車」換樓，遂以474萬元沽出荃灣海濱花園兩房單位，帳面需蝕56萬元。



中原地產市務經理凌活忠表示，有海濱花園兩房的業主於去年5月以600萬元放售單位，近日見樓價似有回升之勢，擬加快沽貨套現，趕樓價低位「尾班車」入市，換入同區三房單位，近日遂減價100萬至500萬元吸客，即獲首置客洽購，單位終以474萬元沽出。

↓↓海濱花園成交單位直撃↓↓

是次沽出為海濱花園9座高層C室，實用面積422平方呎，屬兩房間隔，連簡單裝修，外望「罅海景」，以成交價474萬元計，呎價11,232元。代理指，上述成交價與同類單位相若，不過如計及裝修及景觀因素，則較市價略平。

年輕首置客即場還價

據知，新買家為年輕人，睇樓數天，眼見二手成交急速，預計樓價下跌空間有限，怕遲買樓價會再升，加上上址有裝修及望海景，即場還價入市。據中銀就上述單位的網上估價為514萬元，恒生則為521萬元，最新成交價較估價低7%至9%。

而原業主則於2017年底以530萬元買入單位，持貨五年，是次轉手帳面蝕56萬元，單位期內貶值約11%。