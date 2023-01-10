新地農曆年後推屯門NOVO LAND　嘉華年內逾8000伙應市

中港通關，各大發展商紛紛部署農曆新年後推出新盤。其中，新地副董事總經理雷霆表示，準備農曆年後推出屯門NOVO LAND 2A及2B期；而復活節假期則推出大埔白石角University Hill。他預期，今年第二季會推出天水圍天榮站項目，下半年推出元朗Yoho Hub第C期，以及啟徳承豐道26號、及啟德站協調道的兩個項目。

嘉華全年料有逾8000伙推出

至於嘉華國際（0173）營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，連同錦上路站項目柏瓏 III、啟德區6577及6554項目，將軍澳日出康城第13期， 料全年將推出約8,000伙至9,000伙。

會德豐：農曆新年後推6盤 涉及3200伙

會德豐地產總經理楊偉銘指， 農曆新年後計畫推售6個新盤，涉及3,200伙，當中包括啟德MIAMI QUAY II、茶果嶺KOKO HILLS第3期、啟德承豐道19號、日出康城第12期、灣仔春園街項目，以及山頂種植道1號豪宅項目。

保利置業（香港）銷售及市務部總監朱美儀則指，集團旗下屯門瑧譽，以及啟德澐璟查詢量按周增加三成。

而為配合通關，美聯物業今日在啟德設立「通關置業專門店」，該行住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，專門店為有意來港置業或租樓的內地客及透過專才計劃來港的人士提供一條龍物顧問服務。