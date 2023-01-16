「戲院大王」中環4層巨舖120萬租出　暫為今年最大額租賃

中港通關後，中環主要街道皇后大道中錄得大額租務個案。市場消息透露，由「戲院大王」陳俊巖家族持有、三年前完成重建的皇后大道中54至56號商廈豐樂行，其地下至三樓合共4層、面積逾8,000平方呎的巨舖，空置三年後新近以每月約120萬元租出，暫為今年金額最大的舖位租務個案。



近三年一直交吉 意向月租180萬

上述舖位為皇后大道中54至56號商廈豐樂行地下、一樓、二樓及三樓，每層面積均超過2,000平方呎，合共總面積約8,535平方呎。代理指，該幢商廈在2020年初已完成重建。2021年中至2022年9月期間，業主把地下至三樓合共4層樓面推出招租，意向月租一直維持在180萬元。

最新有消息指，該4層巨舖新近以約120萬元租出，即成交呎租約140元，較早前意向價低約33%。有代理預計，該巨舖在2020年初落成，惟過去三年一直受疫情影響，期間一直空置，是次新租戶料為售賣中高檔產品的零售商。

陳俊巖家族成員 近年斥逾億買舖

資料顯示，豐樂行為一幢業權統一、樓高22層的商廈，總樓面約35,867平方呎，樓上寫字樓每層面積約1,428平方呎。大廈業主為南源有限公司，其公司董事包括陳榮裕、陳榮美及陳榮民，均為「戲院大王」陳俊巖家族成員。

陳俊巖家族早年購入多幢市區貴重商廈。而近年於中環區亦有入市，如2021年9月份以1.15億元買入中環德輔道中113號遠東發展大廈地舖，成交呎價9.9萬元。

「戲院大王」陳俊巖家族旗下戲院數目曾多達17間。圖為紅磡寶石戲院。（寶石戲院Facebook）

老牌家族 高峰期擁17間戲院

據了解，「戲院大王」陳俊巖家族早於1962年斥資250萬元買摩頓台11至13號，開設第一間戲院新都，其後旗下戲院一直擴充，直至1992年該家族再以1.894億元買入旺角金聲、深水埗華聲及樂聲三間戲院，令旗下戲院數目高峰期增至17間。

除上述租賃外，通關至今約一星期，核心區如旺角、尖沙咀等已先後錄得多宗地舖租賃個案。