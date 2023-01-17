黃竹坑站揚海下月2日價單發售59伙　折實均價3.55萬

由嘉里（0683）及信置（0083）等合作的港鐵黃竹坑站港島南岸第二期揚海，公布最新資訊及銷售部署。項目落實於2月2日推售104伙，當中59伙以價單形式推出，折實平均呎價為35,495元；另外同時招標45伙。

同步招標45伙三房、四房戶

嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪表示，以價單形式推出的59伙，戶型為一房至三房，實用面積由320至955平方呎。價單定價1,255.5萬至4,849.7萬元，價單呎價由39,234元至51,115元。以最高折扣20%計，折實售價由1,004.4萬至3,879.76萬元，折實呎價由31,388元至40,892元。

而招標發售的45伙，包括14伙特色單位，戶型涵蓋三至四房，實用面積874至1,901平方呎。

揚海累沽496伙 套現121億

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，揚海自開售至今沽出496伙，當中價單形式賣出484伙，另外12伙則招標賣出，合共套現121億元。他續指，今日開放3個現樓示範單位予公眾參觀，當中包括兩房至四房。

後市方面，他預計，疫情漸趨緩和，加息影響亦已消化，預期整體邁向復常，今年後市將正面向上。集團預期年內將推三個新盤，當中包括日出康城13期、元朗十八鄉路項目，以及港島南岸四期。