新春吸客　恒地15盤送新春大利市　碧桂園瓏碧贈最多20.8萬

農曆新年將至，多個發展商推出新春優惠吸客，其中，碧桂園（2007）旗下九龍城瓏碧，新增「迎春置業賞」，由1月21日（年三十）起，首十名購買項目指定單位的買家，可獲贈「新春大利市」，金額由12.8萬元至20.8萬元不等，例如購買開放式戶，可獲減12.8萬元、一房戶可獲減16.8萬元、兩房戶可獲減20.8萬元。

碧桂園香港營銷管理部總經理林曉箐

恒基一部13盤送38888元紅包

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，旗下13個項目包括粉嶺ONE INNOVALE – Cabanna、啟德THE HENLEY I、II、 III、紅磡必嘉坊．曦匯、必嘉坊．迎匯、屯門帝御三期、北角君譽峰、田灣南津．迎岸、長沙灣家壹，以及紅磡啟岸等，推出「福兔迎春置新居新春運轉大紅包」置業優惠，由1月21日（年三十）起，至2月19日期內，購買以上項目住宅單位可獲最多38,888元大紅包。

恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝（右）

恒基二部12盤送新春利市 最多5.88萬

至於恒地（0012）（二）部則向旗下12個新盤的買家派發「新春大利市」，金額由12,888元至58,888元不等。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，若於1月21日至2月19日期間購買旗下12個項目指定一手住宅單位的買家，可獲贈「新春大利市」，相關項目包括東區THE HOLBORN、西半山CAINE HILL、大角咀利奧坊．壹隅、利奧坊．凱岸、利奧坊．曦岸、西環藝里坊．1號、藝里坊．2號、天后維峯．浚匯、西半山The Richmond、佐敦本木、鴨脷洲倚南及上水高爾夫．御苑。