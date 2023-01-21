嘉湖山莊驚現350萬兩房成交　代理指「老公轉名畀老婆」、慳稅5萬

虎年樓價指數累挫15%，各大藍籌屋苑樓價亦錄明顯跌幅。近日藍籌屋苑之一的天水圍嘉湖山莊更驚現兩房戶，以350萬元易手的登記個案，呎價跌穿8,000元水平，單位更於一年半內帳面貶值35%。不過據區內代理透露，上述低價成交單位未有在市場上放盤，是次易手僅屬業主與家人之間的內部轉讓。

代理指「老公轉名畀老婆」

上述登記個案為嘉湖山莊景湖居9座低層戶，實用面積442平方呎，屬兩房間隔，在12月21日以350萬元登記易手，成交呎價僅約7,919元。而原業主於2021年6月份以536萬元買入該單位，即新作價較一年半前帳面低約186萬元或35%。

不過區內代理透露，上述低價登記個案屬於業主與家人之間的內部轉讓，「喺由老公轉名畀老婆」。

天水圍嘉湖山莊。（資料圖片）

原業主「甩名」重回首置名義

代理又補充，內部轉讓這個舉動，主要希望讓原本的業主「甩名」，重回首置名義，又或可能是家人之間的資產調配。不過都需要留意物業轉名後，另一位新業主也需要重新再計算三年禁售期，即不可在短期沽出物業。

此外，近月樓價大幅回落，亦屬內部轉讓的好時機。代理指，以近親轉讓方式，將自己的業權轉讓予父母、兄弟姊妹、配偶或子女，雖然不涉及金錢交易，只需找律師轉名，但不代表可免繳印花稅。因此把物業內部轉讓予相關人士時，作價也會較市價低10至15%，此舉可以令稅款盡量降低，以上述嘉湖山莊兩房戶個案為例，相信可「慳返超過5萬元」。

內部轉讓盡量壓低作價以節省稅款

上述嘉湖山莊景湖居兩房戶市價約450萬元，若以市價易手新買家需付13.5萬元（稅率3%）作為稅款。不過最新內部轉讓作價為350萬元，接受物業轉讓的家人需要繳付從價印花稅降至約7.87萬元（稅率2.25%），即節省約5.6萬元。

以近親轉讓方式將自己的物業業權轉讓予父母、兄弟姊妹、配偶或子女，要否繳稅？ 近親轉名一般會被稅局視作資產處理，就算受讓人本身已持有其他單位，亦無需繳付額外印花稅，只需交第二標準稅率的從價印花稅。