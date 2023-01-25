農曆新年長假期　十大屋苑錄18宗成交創新高　太古城佔5宗

據中原地產統計，十大屋苑周六、日（21、22日）錄得14宗成交，按周下跌44%。至於五天農曆新年假期則錄約18宗成交，屬有紀錄以來最旺的農曆新年假期。最多成交為鰂魚涌太古城及沙田第一城，各錄5宗買賣。不過，假期內仍有3個屋苑「捧蛋」，包括鴨脷洲海怡半島、美孚新邨，以及藍田麗港城均未聞成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，多年來，農曆新年假期受市民外遊及拜年慶祝活動等影響，是樓市傳統淡季，過去十年來農曆新年假期十大屋苑只錄約十宗以內成交，可見今年二手交投氣氛暢旺。他又指，新年前中港兩地正式通關，防疫政策放寬市民生活開始復常，不少買家新年前已經偷步入市，怕「遲買會貴」，購買力逐步釋放，樓市小陽春確定，料假期後成交將更為熾熱。

布少明：近日屋苑已呈「價量回升」

至於美聯物業指，農曆新年五天長假期，十大屋苑錄20宗成交，為自2011年農曆新年錄22宗後的約十二年紀錄新高。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，雖然農曆新年一般為傳統節日淡季，但兔年的農曆新年樓市表現則大相逕庭，他又指，近日屋苑已呈現「價量回升」，不少準買家預料剛需繼續增強，故趁農曆新年周末加快入市，由上車細價盤至大額豪宅亦不乏捧場客。他預期，節日因素逐漸消化，以及多個新盤部署推售，購買力料進一步釋放，又料全年樓價有望上升10%至15%，而豪宅市場更有望升15%至20%。