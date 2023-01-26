兔年大年初四天長假錄19宗新盤成交　ONE INNOVALE最旺沽9伙

兔年年初一至初四（22日至25日）農曆新年長假期共錄得19宗新盤成交，較去年虎年時第5波疫情期間3宗，大幅增加逾5倍。

農曆新年長假期間，銷情最佳的樓盤為恒地（0012）粉嶺北馬適路項目第三期ONE INNOVALE - Cabanna，期間沽出9伙，共套現約3,380萬元。

ONE INNOVALE - Cabanna昨日沽出2伙，其中D座低層5室開放式戶，實用面積195平方呎，成交價290.68萬元，呎價14,907元；另一宗亦為D座低層5室開放式戶，面積同為195平方呎，成交價291.53萬元，呎價14,950元。

筆架山龍駒道豪宅緹山。（廖雁雄攝）

緹山昨錄兔年首宗成交

此外，嘉里建設（0683）旗下筆架山龍駒道豪宅緹山昨日錄得兔年首宗成交，招標沽出最後1伙地下連花園特色戶，為1座地下A室，實用面積為1,724平方呎，屬3房連3套房間隔，附設192平方呎花園，連同一個車位，成交價7,068.5萬元，呎價41,001元。緹山累售40伙，佔全盤近9成單位，套現逾64億元，平均呎價逾6萬元，現時尚餘5伙標準分層單位待售。

ST. GEORGE'S MANSIONS年初一沽兩伙大宅

至於信置（0083）與中電合作的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，於年初一連沽2伙大宅，包括1座低層A室，實用面積2,140平方呎，屬4房雙套大戶，成交價9,780萬元，呎價45,701元；另一宗為1座低層B室，實用面積1,841平方呎，3房連雙套房間隔，成交價8,020萬元，呎價43,563元。項目今年已售出8伙大宅，共涉近7.6億元，全盤累售26伙，當中5伙為特色戶，總套現逾32億元。

而在年三十（21日）周六，新盤市場共錄得19宗成交個案，合計年三十至初四期間共5天假期，合共沽出40伙一手新盤。