百老匯家族4.75億掃何文田5伙新盤　近兩年豪斥近9億買入豪宅

撰文：蔡偉南
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新盤豪宅市場轉旺，本地老牌家族大手買入市區大額住宅物業。百老匯電器家族成員上月以1.99億元，買入信置（0083）與中電合作的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS兩伙。據了解，該家族及後再加碼買入同盤3伙，合計5伙涉資超過4.75億元，若連同近年斥近4億元買入的黃竹坑港島南岸1期晉環及2期揚海共15伙，該家族累積斥資近8.75億元購買豪宅物業。

其中一伙為項目第1座中層A室，成交價1.1億元，實用面積2,140平方呎，採四房雙套間隔，呎價51,402元，買家為鄧沛怡，為百老匯電器家族成員。新買家以首置名義入市，繳付樓價約4.25%的稅款，涉資約467.5萬元。

其中一伙需繳辣招稅15%

至於另一伙為項目第1座同層B單位，實用面積1,841平方呎，採三房兩套間隔，上月底以8,900萬元賣岀，呎價48,343元，登記買家為百老匯電器家族成員鄧靄庭。不過鄧靄庭是次入市繳付高達樓價15%的辣招稅，涉及稅款高達1,335萬元。

何文田嘉道理道ST. GEORGE'S MANSIONS 。（發展商圖片）

近年斥4億買入黃竹坑晉環、揚海共15伙

據了解，除了上述兩宗成交外，百老匯電器家族近月再買入ST. GEORGE'S MANSIONS另外三個單位，若合計5個同項目單位，合共涉及超過4.75億元。

事實上，該家族近年相當積極入市，如在2021年先後以約2億元購入黃竹坑港島南岸1期晉環8個單位，並以約1.9億元買入同區港島南岸2期揚海7伙。

黃竹坑港島南岸1期晉環。（資料圖片）
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