荃灣商會元老朱松勝1.6億購佐敦巨舖　鄧成波家族實蝕1.16億

「舖王」鄧成波家族於上月以約1.6億元沽出佐敦大觀樓地下至4樓、逾2.2萬平方呎的巨舖，較2018年購入價帳面蝕9,000萬元或36%，計及印花稅及佣金等成本，最終實蝕約1.16億元。該巨舖新買家為荃灣商會元老朱松勝、理事長朱德華。



資料顯示，上述買賣涉及兩宗成交，其中佐敦吳松街42至52號大觀樓基座地下B舖、一樓至三樓，以1.461億元沽出，而四樓則以1,390萬元沽出，合共成交價1.6億元。整個物業總面積約22,592平方呎，成交呎價7,082元。物業現由老人院以每月約70萬元承租，新買家料享租金回報率約5.25厘。

巨舖新買家為SUNNY ELEGANT LIMITED，其公司董事包括荃灣商會永遠榮譽會長朱松勝、及其大兒子、荃灣商會理事長朱德榮等。據了解，朱德榮同時擔任多項公職，包括仁濟醫院董事局副主席、廣東省惠州市政協常委等。

荃灣商會理事長朱德榮。（荃灣商會網上資料）

2018年6月2.5億買入 料實蝕逾億

資料顯示，鄧成波家族在2018年6月以2.5億元購入該舖位，即是次易手帳面大幅蝕讓9,000萬元或36%。若計及印花稅及佣金等成本，估計最終實蝕約1.16億元。

至於該舖位再上一手業主為「麻雀館大王」石鑑輝後人，石氏家族於2003年樓市低位時以3,500萬元購入物業，2018年沽貨帳面大賺2.15億元離場，升值6.1倍。