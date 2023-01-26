新盤貨尾量比重升穿15%　逼近1.85萬伙、創15年按季新高

一手新盤貨尾量進一步攀升。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，2022年第4季，一手私人住宅新盤貨尾量比重升穿一成半，達15.2%，是2013年第4季之後的近九年按季新高，按季上升1.5個百分點；而貨尾單位數目高達18,491伙，創2003年第4季後的15年按季新高。



他指，貨尾比重連升六季，由10.8%上升到15.2%，累升4.4個百分點。貨尾上升主要因為去年疫情及加息影響樓市調整，並非購買力不足。近期樓市轉好，估計新春後發展商加快推售新盤，貨尾量無可避免將會被推高，希望貨尾比重不要重越二成以上的水平。

截至去年第四季，一手貸尾單位升至18,491伙，貨尾量比重達15.2%。（中原資料）

黃大仙貨尾量逼近三千伙 全港最嚴峻

2022年第4季選取321個新盤統計，單位總數121,682伙，登記售出102,979伙。貨尾18,491伙，數字為2003年第4季（22,485伙）後的15年按季新高，按季增加2,151伙。貨尾量連升六季，由12,322伙，增加6,169伙到18,491伙。貨尾量連續三個季度高於1.5萬伙水平。

按區域統計，貨尾量按季增幅最大是九龍區，增加1,473伙，有8,112伙。新界區增加694伙，有8,292伙。港島區減少16伙，有2,087伙。

恒基新盤貨尾量3048伙

貨尾量較多的地區：黃大仙2,908伙，將軍澳1,781伙，元朗1,409伙，觀塘1,394伙，長沙灣1,326伙，大埔1,254伙。

2022年第4季，恒基旗下新盤貨尾量3,048伙，新地2,601伙，信和1,853伙，會德豐1,182伙。