前「亞洲樓王」天匯四房1.4億易手　近6年貶值2000萬

有前「亞洲樓王」之稱的西半山天匯再錄大幅貶值個案。天匯一伙中高層單位，新近以1.4億元沽出，較原業主2017年買入價近1.6億元，帳面大幅貶值約12.5%。據區內代理指，上述單位未聞於市場上放盤，未知是否屬關連人士交易。



上述成交單位為天匯中高層A室，實用面積2,355平方呎，四房間隔，在今年1月19日以1.4億元登記易手，成交呎價約59,448元。原業主於2017年8月以逾1.598億元買入上址，當時成交呎價高達67,878元。以最新成交價計算，單位於過去五年半帳面貶值12.5%或近2,000萬元。

據知，上址登記業主為孫東海，另登記買家為俞念初，此兩個名字與電影《湄公河行動》及《紅海行動》的聯合岀品人及行政監製名字相同。據區內代理指，上述單位未聞於市場上放盤，未知是次是否屬關連人士交易。

天匯近年屢錄貶值個案

參考近年天匯不時錄得貶值個案，如同廈一高層複式單位，實用面積3,835平方呎，五房間隔，連同兩個車位於去年11月以3.78億元登記易手，成交呎價約98,566元，較2017年底的買入價4億元，帳面貶值2,200萬元或5.5%。

此外，原由海航集團集團董事長陳峰持有的天匯高層複式單位，淪為銀主盤後，亦於2021年10月以3.12億元易手，較陳峰五年前購入價大幅貶值近三成或1.2億元。