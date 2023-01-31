啟德發展區CBD走樣　再建簡約公屋　地建會今午開會討論

原以香港第二個核心商業區（CBD 2）為定位的啟德新發展區，近年發展不似預期。除單軌列車被煞停，多幅商業用地被改劃作住宅地，新近政府再公布有一萬伙簡約公屋單位「落戶」啟德區，令CBD 2願景大打折扣。就此，香港地產建設商會（地建會）今日下午將開會討論相關事項。



地建會執委會主席梁志堅回覆《香港01》表示，簡約公屋選址鄰近啟德站，遠離跑道區，料對一眾發展商影響不大，惟他續指，「如果跑道區嗰邊做簡約公屋，就梗係唔得啦。」



啟德各業委會將組織相討行動

近日網上流傳一篇「潮文」，一名自稱啟德小業主在討論區發帖文，批評啟德近年發展不斷改變，指政府胡亂用地，把商業用地改為住宅用途，以滿足短期房屋供應「交數」目標，認為「政府短視，犧牲啟德作為香港CBD2的宏大願景」，更指「一眾業主開始同情發展商被騙入局，認為發展商同樣是受害者」，並透露啟德各業委會將組織相討行動。

據了解，啟德區內約十個屋苑正組織聯署行動。

地建會主席梁志堅表示，簡約公屋選址遠離跑道區，對一眾發展商影響不大。（資料圖片）

地建會執委會主席梁志堅回覆《香港01》表示，地建會將開會討論，以了解啟德區的最新情況，又指政府已經多次改劃啟德區的整體規劃，城規會亦已原則上同意改劃，因此很難再作評論。

對於政府最新落實在啟德興建逾萬伙簡約公屋，梁志堅表示，簡約公屋設於鄰近啟德站附近，對目前啟德跑道區海灣半島（Park Peninsula）一眾發展商的項目影響不大。

梁志堅：曾就改劃商業地反對 都未能成功

然而，梁志堅續指，「如果跑道區果邊做簡約公屋，就梗係唔得啦，嗰個位咁靚，而且跑道區有11個至12個住宅項目準備中、興建中，唔係話有錢人、冇錢人嘅問題，而係本身規劃咗作為高尚住宅區，起逾萬伙臨時房屋就會有影響。」

他又表示，雖然本身有單軌列車由跑道區接駁至啟德站，跑道區居民也要前往港鐵站轉車，但目前單軌列車已經取消，「咁嗰邊點發展，我咃發展商都唔方便嘈。」。他又指，整個啟德發展區早於十多年前展開規劃，早前改劃兩幅商業地作住宅用途，一眾發展商都反對過，不過都未能成功。

去年7月份本港9間地產商宣布，合作成立「啟德跑道區私人發展有限公司」，把跑道區用地命名為「Park Peninsula」。（資料圖片）

事實上，近三年，多家發展商在啟德區內高價投得地皮，區內大量新盤將於今、明年陸續推出。惟政府2020年突然煞停單軌列車方案，引起發展商不滿。而去年中，9間發展商更罕有合組公司「自救」，重新包裝跑道區項目並命名為「Park Peninsula」。

梁志堅當時曾指，啟德發展區規劃十多年，與當初規劃「完全轉晒」，形容「而家個個（地產商）嗌救命呀」。

↓↓簡約公屋示範單位↓↓