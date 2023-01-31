美聯黃建業料兔年樓價回升10% 將加強線上銷售、轉型數碼代理

美聯集團（1200）主席黃建業今（31日）表示，去年樓市表現好差，不過預計今年市況會逆轉，料兔年樓價由低位回升5％至10%，又指金股樓債匯各項投資工具之中，料樓市表現最好。而股市已由低位反彈7,000至8,000點，香港市況通常都是「股市行先、樓市在後」，料樓市可由谷底回升。

黃建業又表示，今年初通關後，市況已經有所好轉，人流、物流、錢流相信會繼續打通，不過樓市走勢仍需視發展商開價取態及財政預算案的政策。他又指，短期再議息，料有好消息公布，又相信「減辣」後社會會更加容易復常，有利經濟改善。

他指，由於行業生態大致上已經轉變為網上形式，未來會加強集團數碼發展，將來有機會開設數碼代理，又指集團的貴租分行數目將會收縮，直言「地舖唔需要咁多」。不過人手方面，他指，集團會繼續視乎需求擴充人手。

黃建業又指，近日前往澳門，發現當地市況已大致回復，認為「澳門做得快啲，香港可以加快少少」，希望政府可在招商方面吸引更多資金來港。

黃靜怡：加強線上、數碼營銷

該集團副主席黃靜怡表示，社會上各行業也正在復甦，各項數據顯示樓市正在向好。她指疫情期集團推動線上活動，有80%的客戶均在網上尋找資料，集團網站的瀏覽量亦創新高，希望集團未來繼續為行業作出改變，並會加強線上及數碼營銷。