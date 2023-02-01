粉嶺ONE INNOVALE-Archway開放式呎租38元　貴同區二手屋苑30%

恒地（0012）粉嶺北馬適路項目第一期ONE INNOVALE-Archway近日陸續入伙，上月錄約12宗租賃成交。中原地產首席分區營業經理張曼筠表示，項目新近錄得一宗開放式戶租賃成交，月租約8,000元，呎租達38元。

涉及為ONE INNOVALE-Archway A座高層08室，實用面積209平方呎，開放式間隔，業主最初以9,000元放租，議價後累減1,000元或11%，至以8,000元租出，平均呎租38.3元。新租客為一名年輕女生，於九龍區工作，見上址租金合理，故決定承租。

據了悉，上址業主於2022年以325萬元購入上址單位，是次料享約3厘租金回報。

呎租較同區同類單位貴三成

值得留意的是，據區內代理表示，同區只有囍逸，以及逸峯有提供開放式單位租盤，近期月租逾9,000元，如鄰近的二手屋苑、2014年入伙的逸峯，有實用面積324平方呎的開放式單位，近日以9,500元租出，呎租約29.3元，以呎租計，上述ONE INNOVALE-Archway的呎租較同區開放式單位貴近31%。