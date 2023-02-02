海茵莊園推先住後付計劃　成交期720日　長沙灣睿峰周日標售38伙

九龍建業（0034）將軍澳海茵莊園已屆現樓，項目落實於下周日 （5日）發售30伙。 戶型涵蓋一至兩房單位，當中一房佔16伙，兩房佔14伙，分布於第一及第二座。另外，亦同時日更新第一至五號價單，推出360天及720天「先住後付」付款計劃。不過，如果選用720天先住後付付款計劃的買家，則需要照售價加 2%。

上述兩款「先住後付」付款計劃的買家，需要在於簽署臨時合約的日期後30日內方繳付不少於成交金額之10%，在許可佔用期亦不需繳付許可費用，但則需要須負責相關管理費、地租及差餉。

九龍建業（0034）將軍澳海茵莊園周日 （5日）發售30伙。

長沙灣睿峰周日招標38伙 最細224平方呎開放式

另外，長沙灣新盤睿峰同日亦以招標方式推出38伙至今年7月31日，每日招標。當中以西翼及單位為主，涉及26伙，其餘為東翼的單位，實用面積由224至639平方呎，戶型涵蓋開放式至三房間隔。另外，發展商亦更新價單，將原有12伙以價單形式出售的單位改為以招標推出，涉及開放式至兩房。當中最細一伙為東翼12樓D室，實用面積224平方呎，屬開放式間隔。

資料顯示，地產建設商會（地建會）於2019年向會員發出指引，規定招標單位須為實用面積753平方呎以上的三房戶型。其餘不可招標出售。