簡約公屋｜嘉華溫偉明：有利啟德整體發展　樓市年中或反彈

美聯儲宣佈加息0.25厘，嘉華國際營業及市場策劃總監溫偉明表示，相信市場已消化加息預期，之後加息步伐料將放緩，年中息口或將調頭。而當美國利息政策穩定下來，經濟料將利好。中港兩地通關，有利改善經濟活動，利好樓市，預計年中或將迎來反彈。

對於政府宣佈簡約公屋選址啟德，溫偉明表示，相信措施屬於臨時措施，但會有利整體啟德區域發展，為商業配套帶來支持，並加快交通物流發展；至於旗下與會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣1，他表示，合共提供2,138伙，規模較大，將會密切留意市況，動態部署推售，第一期最快2月開售，佔六成為兩房戶。

▼1月30日 簡約公屋啟德世運道選址▼



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中海外游偉光：樓市交投轉趨活躍

中國海外地產董事總經理游偉光稱，近日整體樓市交投轉趨活躍，啟德位處市中心地段，擁有完善配套，而啟德跑道休閒區亦設有餐飲、零售及消閑等設施，締造全新 的海濱都會生活。

他指出，啟德海灣1將為住戶打造市區大型四季花漾園林，項目綠化比例超過 30%，住客會所亦提供多元化及嶄新設施，相信備受買家追捧。

對於政府宣佈簡約公屋選址啟德，溫偉明表示，相信措施屬於臨時措施，但會有利整體啟德區域發展，為商業配套帶來支持。（顧慧宇攝）

會德豐：啟德地區配套日漸成熟

會德豐地產助理總經理（項目設計及市務）潘鴻文指，農曆新年期間整體樓市氣氛向好，兔年希望旺市旺財，預計今年多個新盤將陸續登場。

他指出，啟德地區配套日漸成熟，全新 D3 路(都會公園段)近月亦已啟用，交通配套全面升級。當中啟德海灣三面環海，更坐擁鬧市難求嘅廣闊瑰綠。相信啟德海灣1推出時將成為市場焦點。