美國加息｜中原按揭王美鳳料市場資金保持充裕　港加息周期或已完

美國今年首個議息會議息率加幅收窄至往常標準之0.25厘，是次加息周期由去年至今累計8次加息幅度增至4.5厘，中原按揭董事總經理王美鳳表示，美國通脹率已出現連月回落趨勢，料距離美息見頂的加幅只有約0.5厘，預期加息周期將於今年5月或之前完結，息率料於5月或之前見頂。美國加息周期完結後，息率將橫行一段時間以待通脹率逐步回落至靠近2%目標水平，但當地關注大幅加息後對經濟影響，相信經濟數據將左右美息走勢，若經濟走勢持續轉疲，美息或加快於年內掉頭回落。



港息方面，王美鳳指出，具指標性的滙豐銀行宣布維持最優惠利率（P）於5.625厘不變，為市場帶來好消息，料其他銀行將陸續跟隨，市場按息將維持主要為3.375至3.475厘水平。王美鳳解釋，最近與樓按相關1個月港元拆息在年結因素過後已從高位逾5厘回落至2.53厘，臨近美國加息期，美元拆息已有所上升，港元拆息截至今天卻仍然連日不升反跌，並回落至與美息明顯拉闊達2厘，反映港元資金充裕，相信是近日金融及投資環境向好吸引資金留港，令拆息與最優惠利率差距擴闊至3.1厘，遂令銀行未有進一步上調存貸息率之需要，最優惠利率P維持不變。

料市場已消化加息影響

王美鳳續指，美國加息周期已近尾聲，港息調整是否已提早完結仍視乎未來拆息走勢、資金流向及水平；今年市場聚焦「復常」令本港經濟及投資環境進一步向好，料市場資金維持充裕，不排除本港加息周期或已完結，相信即使年內若需再加P僅再多一次。

王美鳳表示，本港受惠於防疫措施逐步解除、通關復常、息率將見頂等因素，市場氣氛已回暖，樓市交投明顯增加，是次大型銀行決定維持最優惠利率不變令按息維持現有水平，為市場進一步帶來好消息；事實上，是次加息周期本港銀行已大幅落後於美息加幅（美加息4.5厘 港P加0.625厘），故此在樓市前景向好下，相信巿場已完全消化加息影響。