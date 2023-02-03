亞洲樓王Mount Nicholson分層大宅　帳面貶值近1.4億

有「亞洲樓王」之稱的山頂超級豪宅Mount Nicholson，新近錄得一宗大幅帳面貶值近1.4億元或26%的二手個案。

上述單位為MOUNT NICHOLSON D座中層分層戶，實用面積4,596平方呎，採四房四套設計，在1月27日以3.9億元沽出，成交呎價約84,856元，新買家以聯名形式買入單位，二人英文名字均為國語拼音，料為內地客。不過新買家是次繳付1,657.5萬元作為稅款，佔樓價約4.25%，即以首置名義入市，反映為已取得本港身份證的新香港人。

至於原業主亦為一名李姓人士，英文名字為國語拼音，料為內地客，在2018年10月以5.1999億元一手購入單位，當時實用呎價約113,140元，及後在2021年再以900萬元增購一個車位，即當時總買入價為5.2899億元，以最新成交價3.9億元計算，帳面貶值1.3899億元或26%。

單位早前蝕讓價4.8億放盤

據悉，原業主買入單位時繳付首置稅款約2,209.95萬元，若再加上賣出時的佣金支出約390萬元，估計實蝕約1.65億元。據區內代理透露，上述單位早前以蝕讓價推出放盤，叫價約4.8億元，即如今再減價9,000萬元才成功沽出。

香江集團劉楸妍所持單位 去年底貶值6000萬

Mount Nicholson近月也曾出現帳面貶值個案，如去年12月由香江集團董事長劉志強之女兒劉楸妍持有的Mount Nicholson 16樓C室，以5億元登記易手，較去年11月買入價約5.6億元，一年間帳面貶值約6,000萬元。不過該單位過去未曾在市場放售，不排除業主自行沽出單位，或涉內部轉讓。

事實上，Mount Nicholson目前仍是全亞洲分層戶呎價最貴的屋苑，屋苑一個高層D室在2021年11月以近6.4億元沽出，成交呎價高達14.08萬元，貴絕全亞洲。而屋苑的業主位位非富則貴，包括賭王四太梁安琪、香江集團董事長劉志強之女兒劉楸妍、大鴻輝興業創辦人兼主席梁紹鴻等。