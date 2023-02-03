唐人新村兩幅綠化地申建大型私樓群　涉13幢分層住宅、共5601伙

發展商積極部署北部都會區新住宅項目。有財團就元朗唐人新村兩幅綠化地，分別向城規會申請興建共13幢分層住宅大廈，兩項目各提供2,967伙及2634伙，合共提供5,601伙。

規模較大為元朗唐人新村丈量約份第121約地段第1829號A分段第3小分段（部分）和毗連政府土地，鄰近丹桂村北食水配水庫、毗鄰元朗公路，地皮現為「綠化地帶」，擬改劃為住宅（乙類）4地帶。

該項目地盤面積約512,161平方呎，當中政府土地佔約68,654平方呎。住宅部分地積比率為3.6倍，將興建5幢樓高17至30層高的分層住宅，另設有2幢不多於29層高綜合樓宇，合共提供2,967伙，涉及可建總樓面約1,596,591方呎。非住宅樓面則有124,219平方呎。

至於另一項目位於唐人新村丈量約份第121約多個地段和毗連政府土地，鄰近住宅屋苑柏巒、采茵軒。地皮現時屬綠化地帶、住宅（乙類）、住宅（丙類）、住宅（丁類）及休憩用地等地帶，申請人擬申請改劃為住宅（乙類）4地帶。

項目地盤面積約417,888平方呎，當中政府土地佔27,330平方呎，住宅部分地積比率不多於3.6倍發展，以興建4幢樓高不多於38層的分層住宅，及2幢樓高不多於32層綜合樓宇，合共提供2,634伙，可建總樓面約1,417,516方呎。另有非住宅樓面70,882平方呎。