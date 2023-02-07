新界區連環爆蝕　元朗尚豪庭帳蝕37萬　嘉熙業主四年賺咗住

中港全面通關，近月二手市場雖有回暖跡象，惟市場上仍不斷出現蝕讓成交個案，貶值個案更集中在新界區。

中原地產副區域營業經理王勤學表示，是次成交為元朗尚豪庭2座中層B室，實用面積353平方呎，屬一房間隔。單位在去年5月以545萬元叫價放盤，並於過去周日以533萬元沽出，呎價15,099元。換言之， 單位放盤約9個月，累減12萬元。據悉，原業主於2019年5月以570萬元買入單位，持貨約4年，是次轉手帳面蝕約37萬元，單位期內貶值約6.5%。

王勤學續指，尚豪庭本月暫錄2宗成交，平均實用呎價14,340元。至於，元朗區剛過去周末共錄15宗二手買賣成交，較對上周末5宗反彈2倍。現時業主議價空間一般約3%至4%，續以減價盤主導。一房單位入場價約630萬元。

新界東錄兩宗二手蝕讓 白石角嘉熙4年微蝕9萬

蝕讓風氣同時蔓延至新界東。大圍金禧花園亦錄一宗蝕讓成交，中原地產高級區域董事歐偉基表示，涉及單位為3座低層B室，實用面積314平方呎，屬兩房間隔。業主原先以580萬元叫價放盤，新近獲上車客以560萬元承接，呎價17,834元。據悉，原業主於2019年3月以約599萬元買入，持貨約4年，是次轉手蝕讓39萬元，單位期內貶值約6.5%。

大埔白石角嘉熙也錄得一宗兩房蝕讓成交。中原地產副分區營業經理徐家倫表示，涉及單位為8座低層F單位，實用面積456平方呎，屬兩房間隔。單位最初叫價730萬元，及後經雙方議價後以，終以718萬元沽出，呎價約15,746元。據悉，原業主於2019年4月以約727萬元購入單位，持貨約4年，是次轉手帳面蝕讓約9萬元離場，單位期內貶值約1.2%。