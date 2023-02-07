西貢逸瓏園兩房貶值19%　內地業主3年實蝕近240萬離場

入伙五年多的西貢半新盤逸瓏園，錄得一宗大幅蝕讓個案，一位內地業主在SSD額外印花稅鬆綁，即以806萬元沽出低層戶，不過成交價仍較2019年底買入價帳面貶值184萬元或19%，實蝕金額更高達239萬元。

世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，上述成交為逸瓏園第一座低層G室，實用面積668平方呎，兩房兩廳連儲物室「則王」間隔，望內園景及池景。單位最早於一年前以約1,000萬元推出放盤，及後一直下調叫價，在去年約11月降價至860萬元，並獲用家洽購，減幅6.3%，以新低價806萬元成交，實用面積呎價12,066元，屬低市價8%。

原業主單筆借二按逾536萬

據了解，原業主於2020年1月購入上址，當時作價990萬元，持貨3年至今轉售，帳面蝕184萬元，單位期內跌19%。若計及買入時的稅款約37萬元，以及買賣兩次的佣金支出約18萬元，合共實蝕239萬元。

2018年一手賣出時作價873萬

資料顯示，該單位自買入後錄得2宗抵押按揭貸款，其中一宗涉及財務機構的一按，貸款金額約650萬元，而另一宗則於2022年12月，原業主向一名人士借二按，涉及貸款約536.27萬元。

此外，值得留意，上述單位最初於2018年3月份，由發展商以一手樓形式賣出，當時成交價873.76萬元，意味單位在過去五年內首先升值13%至990萬元，然後又再貶值19%。