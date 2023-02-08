港鐵小蠔灣第一期暫收3份標書　長實、會德豐參與競投｜持續更新

港鐵（0066）小蠔灣第一期發展項目，今日（8日）下午2時截標。



【12：30】截至12時半，暫接獲3份標書，會德豐地產物業發展高級經理何偉錦表示，集團獨資競投小蠔灣第一期項目。他指，集團在日出康城新發展區亦有數個項目，因此看好同屬新發展區的小蠔灣，認為該區有發展潛力，出價已考慮各方面因素。對於近月不少地皮流標，何偉錦認為是反映現時市場實際情況。

【12：10】現場所見，截至中午12時10分，現場暫接獲兩份標書，其中包括長實（1113），另一份標書則未知所屬財團背景。

小蠔灣發展項目第一期，位於小蠔灣車廠上蓋的西南面，鄰近將興建的東涌線小蠔灣站，總樓面面積約131.3萬平方呎，住宅樓面佔124.5萬平方呎，商場樓面約6.7萬平方呎。去年底項目截收意向書時，合共收到33份意向書。

伙數上限升至1900伙 估值最多65億

據了解，港鐵在1月份決定把單位數目上限，由原來的1,600伙放寬至1,900伙，即增加300伙或18%，以增加發展彈性，不過亦意味單位的平均面積將降低。

以項目商住總樓面共131萬平方呎計，綜合市場預測，上述小蠔灣項目第一期估值介乎約39億至65億元，即每呎樓面地價介乎3,000元至5,000元。

此外，港鐵在2022年11月底與政府簽訂換地文件，就整個小蠔灣車廠項目補地價，涉及補地價金額逾86億元，連同早前公布，預計港鐵需承擔約360億元的前期費用，合共最少446億元，以整個項目可建之私人住宅及商業物業總樓面逾926萬平方呎計，每呎樓面地價約4,800元。

補地價及前期費料446億 最快2027年賣樓花

至於其他條款方面，港鐵規定發展商需提供一筆過12億元的費用，以及負責興建平台、商場、車站設施等，而發展商亦要就分紅比例提交建議。

港鐵早前曾透露，如項目進度順利，估計中標財團最快可於2027年至2028年推售樓花，首批居民最快於2030年入伙，屆時小蠔灣車站及30多萬平方呎的小蠔灣商場或可同步落成。