荃灣寶豐路住宅地收至少10份標書　長實、信置、鷹君參與競投

荃灣寶豐路住宅官地今日（10日）中午截標，現場收至少10份標書，入標財團包括信置（0083）、長實（1113）、遠東（0035）、鷹君（0041）、嘉華國際（0173）、佳明（1271）。市場預計地皮估值介乎約11億至15億元，每呎樓面地價介乎約3,500元至4,800元。



嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，集團獨資入標荃灣寶豐路住宅地皮，認為地皮位置清靜，高層享海景。對於近日有豪宅及商業地皮流標，她認為，市場出現轉捩點，發展商出價與政府底價有一定落差，惟相信稍後市況會轉趨穩定。

佳明集團執行董事曾嘉敏則表示，集團出價已考慮地皮地點、周邊配套，以及需要興建宿舍等設施的因素。她又表示，近期集團取態較審慎，出價偏保守。

發展商須負責鋪設周邊公共道路

上述寶豐路住宅地皮鄰近灣景花園、翠濤閣及卓能集團（0131）旗下壹號九龍山頂，地盤面積89,989平方呎，最高樓面面積可達314,315平方呎。相關樓面不包括將由買方按照賣地條件所興建的設有30個宿位的弱智人士輔助宿舍的政府地方的樓面面積。項目發展期止於2028年12月31日。

發展商須負責地盤外寶豐路一帶範圍的未來公共道路鋪設，並交還予政府。（余俊亮攝）

原屬綠化地 前年改劃成住宅用途

根據賣地章程，發展商須負責地盤外寶豐路一帶範圍未來公共道路的鋪設工作，並交還予政府，有關工程內容已於去年刊憲。另外，發展商須就項目提交多項評估報告，包括噪音、排污、排水及交通方面。

部分向西南單位景觀或被遮擋

地皮原屬綠化地帶，於前年初改劃成住宅用地，後方毗鄰屯門公路，前方為壹號九龍山頂，預計項目落成後部分向西南單位景觀會被遮擋，整體地理位置稍次。寶豐路地皮屬臨海住宅項目，高層可享海景。