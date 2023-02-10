CCL升破160點按周升1.25%　近七周累升近3%、確認樓價V型反彈

中原城市領先指數CCL最新報160.73點，創12周新高，按周升1.25%，升幅是2021年4月（93周）以來最大。本周指數是反映新春長假前一周的市況，CCL升幅擴大，成功升破160點，兼連升2周共1.81%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，新春後季節性旺市順利來臨，下個短期目標CCL重上170點水平，估計復活節前後達到。他又指，去年12月起，CCL明顯轉勢見底（156.37點）回升，近七周6升1跌，累升2.79%，確認樓價出現V型反彈。樓市成交持續活躍，展望樓價穩步向上， 現時CCL距離170點，相差9.27點或5.77%。

黃良昇：復活節前後CCL重上170點

至於其他指數方面， 中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass及CCL（中小型單位）齊創12周新高，兼齊升2周，分別累升1.94%及2.03%。當中，CCL Mass報161.21點，按周升1.31%，升幅是2022年6月即32周以來最大。

CCL（中小型單位）報159.64點，按周升1.31%，升幅是2021年4月即93周以來最大；而CCL（大型單位）則報166.23點，按周升0.98%，升幅是2022年10月即18周以來最大。

四區樓價三升一跌，當中港島區按周升2.94%，連升7周共7.29%。

四區樓價三升一跌 港島區按周升2.94%

按地區劃分，呈三升一跌的局面。港島CCL_Mass報166.94點，創13周新高，按周升2.94%，升幅是2022年11月即64周以來最大，連升7周共7.29%；九龍CCL_Mass報155.42點，創12周新高，按周升1.32%，升幅8周以來最大，連升2周共2.52%。

新界東CCL_Mass報172.29點，創11周新高，按周升1.92%，升幅是2022年11月即62周以來最大，連升2周共2.43%；不過新界西CCL_Mass報145.98點，按周跌0.95%，結束4周連升。

總結，以樓價見底後近7周計，CCL Mass累升3.45%，CCL（中小型單位）升3.42%，CCL（大型單位）升0.07%。港島累升7.29%，九龍升3.72%，新界東升2.65%，新界西跌0.39%。