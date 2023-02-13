中洲火炭星凱．堤岸延遲三個月至6月30日收樓

中洲置業旗下火炭大型新盤星凱．堤岸，已屆現樓。發展商今日（13日）公布最新部署。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，受疫情影響，星凱．堤岸預計關鍵日期將由今年3月31日，延期三個月至今年6月30日，並於今日向住戶發信通知。他又表示，將維持原本計劃，將保留部份單位作出租用，意向呎租約50元至60元。

另外，星凱．堤岸2月累錄10宗成交，當中有5伙買家為新香港人。10伙的成交價由712萬至4,816萬元，呎價由19,093元至32,000元，平均成交呎價為23,743元，項目至今累沽出879伙沽，佔可發售伙數約七成，套現約90億元。他又指，過去周末錄150組準買家參觀，待獲批滿意紙後，將全面開放會所。星凱．堤岸全盤約1,335個單位。

至於旗下大坑項目料明年登場，戶戶面積逾千平方呎，提供逾60伙。

發展商今日開放星凱．堤岸交樓標準現樓示範單位予傳媒參觀，包括2座37樓F室，實用面積774平方呎，屬三房間隔，望城門河景。另一伙為3座47樓C單位，實用面積945平方呎，屬三房套連儲物房，連33平方呎大露台，梗廚設計，外望沙田城市景。