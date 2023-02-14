康城最大｜LP10近四千呎複式戶曝光　周六賣54伙　入場費897萬起

將軍澳大型現樓新盤部署新一輪銷售。由南豐及港鐵（066）合作的日出康城第十期LP10，將於本周六（18日）展開新一輪銷售，發售54伙，折實售價由897萬元起。

南豐集團香港地產處執行董事許謙讓表示，LP10已上載新一張銷售安排，將於周六發售54伙，該批單位實用面積由472至1,526平方呎，戶型涵蓋兩房至四房單位，包括6個兩房單位、26個三房單位，以及22個四房單位。

↓LP10 2座58樓及59樓A室↓

LP10累售784伙 佔全盤88%

該批單位價單定價由1,100.6萬至至3,622.1萬元，價單呎價19,902至26,231元，扣除最高18.5%優惠後，折實售價由897萬至2,952.1萬元，折實呎價約16,221至21,379元。許謙讓又指，LP10至今合共累積售出784伙，佔整個期數住宅單位約88%。

發展商今日同時向傳媒開放一伙現樓頂層複式單位，為2座58樓及59樓A室，實用面積3,906平方呎，採五房間隔，另設1,591平方呎天台及私人游泳池，為日出康城至今最大的分層單位。

該單位的客廳以中空設計，營造高樓底感覺。同層3個套房均設有大型窗戶，採光度高，更可望海景。廚房的中央設置有中島工作檯。