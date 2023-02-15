傳中小型銀行按揭現金回贈達2.5%　經絡：料銀行市佔率差距收窄

市傳有中小型銀行增現金回贈以爭取按揭業務，當中，按揭貸款額500萬至800萬元以下，回贈高達2.3%；貸款額達800萬至1,000萬元以下，回贈高達2.4%；1,000萬元或以上，回贈高達2.5%，為全行最高。

據經絡按揭轉介研究部資料顯示，該中小型銀行所提供2.5%的現金回贈，是自2007年經絡按揭有記錄以來的新高。另外，銀行提供的現金回贈亦由2020年11月有記錄的最低位0.8%一直攀升至現時新高2.5%。

（經絡提供）

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，去年樓市疲弱，同時影響銀行按揭業務的表現。近月樓市交投漸趨回穩，各銀行為爭取今年上半年的按揭業務，相繼推出各項優惠吸引客戶，當中部份中小型銀行的取態更為積極。

包括早前有中小型銀行推出的P按息率低至3.225厘，以及提供較高現金回贈給來港工作及定居的內地專才。

據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，今年1月份四大銀行現樓市佔率由去年12月66.9%增加至67.4%，而中小型銀行市佔率則由33.1%減少至32.6%。現時各銀行的息率及優惠不一，曹德明認為，新造客戶將傾向選擇息率較低或優惠較多的銀行承造按揭，料四大銀行及中小型銀行市佔率的差距將進一步收窄。

曹德明。

另一方面，港元滙價持續觸及7.85弱方兌換保證，金管局今晨承接148.68億港元沽盤，香港銀行體系結餘將跌至770.05億港元。而一個月銀行同業拆息（HIBOR）連跌6個交易日後回升至今日2.14厘。

曹德明指，美國1月消費物價指數（CPI）報6.4%，雖按月回落0.1%，但仍高於市場預期，CPI未有顯著回落，美國上半年仍有條件再次加息，加上金管局繼續接港元，銀行體系結餘或再進一步回落，料HIBOR將於短期內反覆回升。因HIBOR波動較大，有意置業人士揀選按揭產品前要留意息口走勢及市場環境變化。