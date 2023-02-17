銷監局：以書面確認新盤財務計劃　買家應保持冷靜勿輕信口頭承諾

近年個別新盤推售時，發展商為吸引買家入市，向買家提供「包借呼吸Plan」、「首兩年免息免供」的90%一按，不過及後樓盤股權轉讓後，相關按揭計劃亦無法提供，令部分買家無法上會、被殺訂及追收利息。



一手住宅物業銷售監管局（銷監局）今日（17日）發出新作業備考，建議賣方應向準買家提供有關資料文件列明財務計劃的資料，以及一份《給準買家的提醒》，以進一步提升賣方或其指定財務公司，向買方提供財務計劃時的透明度。銷監局又建議，準買家要細閱有關價單和財務計劃資料，而且不要輕信口頭承諾，應以書面形式確認為準。銷監局期望賣方於3月17日起，開始採納作業備考所載銷監局作出的建議。



賣方應提醒財務計劃條款、批核條件

銷監局表示，留意到有一手住宅物業的賣方或會不時自行或通過其指定財務公司提供不同的財務計劃（例如按揭、押記或貸款）。故發出作業備考建議，若準買家於售樓處向賣方表示，有意申請賣方在價單內所列由賣方或其指定財務公司提供的一項或多於一項財務計劃，賣方於雙方簽訂臨時買賣合約前，應向準買家提供有關資料文件列明財務計劃的資料和一份《給準買家的提醒》。

同時，銷監局指，賣方應提醒準買家，如對財務計劃的條款及條件、批核條件和申請手續有任何疑問，應向賣方或其指定財務公司查詢有關詳情。

銷監局指，買家要以書面確認新盤財務計劃，及保持冷靜勿輕信口頭承諾。

銷監局提醒準買家入市前留意以下五點

另外，銷監局亦提醒準買家在簽訂臨時買賣合約前， 要細閱有關價單和其他相關文件內列出的財務計劃資料（包括條款及條件等）、不要輕信口頭承諾，並應以書面形式確認為準、在簽署任何文件前，應小心閱讀合約文件內容、應直接向賣方或其指定財務公司查詢相關財務計劃的條款及條件，以及保持冷靜留意高成數按揭貸款計劃等等。

市值低於買入價 高成數買家需額外資金完成交易

銷監局又詳情指出，買家對按揭成數高的按揭貸款計劃要特別留神，擬選用建築期付款方 式的準買家，如在此期間，住宅物業的市值跌至低於買入價或利率上升，你未必可以向賣方、 其指定財務公司或銀行借得足夠款額以完成交易。如買家沒有額外資金完成交易，其首期付款很可能會被沒收。

↓《給準買家的提醒》詳情內容↓