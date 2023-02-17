內地專才擲3368萬買128 WATERLOO四房　林海山城三房2095萬沽

由萊蒙國際（3688）及俊和發展的何文田窩打老道128 WATERLOO，今日（17日）以招標形式出售11樓H室，屬四房雙套連儲物室間隔，實用面積1,258平方呎，以3,368.3萬元沽出，呎價約26,775元。

據悉，買家為內地專業人才，因鍾情傳統豪宅地段及知名34校網，加上會所設有戶外無邊際泳池，屬同區罕有，故選擇入市。

128 WATERLOO累售50伙 平均呎價3萬

項目「128 Collectables 」四房雙套大宅自上年十月發售後，五個月內累沽出8伙，共套現逾2.6億元，可發售之四房大戶全數沽清。另外，項目由開售至今，累售50伙，連同車位銷售共套現約11.7億元，項目平均呎價30,000元。

大埔林海山城三房呎價1.9萬

另外，由希慎（0014）及香港興業國際（0480）合作的大埔林海山城，項目新近以2,094.9萬元沽出一伙三房， 呎價19,010元，涉及單位為第15座地下B室，實用面積1,102平方呎，連248平方呎花園，買家採90天現金付款計劃。林海山城自去年8月推出後，至今累沽出17伙，套現約4.45億元。