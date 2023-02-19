林明禎新居位置曝光　特色戶料樓價近2000萬　兼與姜濤為鄰？

「大馬女神」林明禎早前宣布在香港定居，日前在社交媒體上張貼新居照片，更公開徵求傢具贊助。雖然林明禎沒有公開新居的地址。不過有地產代理認出，林明禎的新居是西區一個全新盤，為連平台特色戶，據知樓價接近2,000萬元，未知林明禎是租還是買入。而且屋苑位置靠近男子組合MIRROR成員姜濤早前購入的單位。



林明禎去年開始把事業重心放在香港，約一年前更決定由台灣搬來香港定居。而日前她在社交媒體發文，除展示新居的相片外，更指「歡迎任何傢具贊助」。從照片可見，單位客廳旁有獨立房間，玻璃趟門外更設大平台。有傳媒指其新居位於跑馬地。

林明禎日前在社交平台貼出新居照，更指歡迎傢具贊助，可見新居連大平台。（IG／minchen333）

特色戶連200多呎平台 未知租定買

然而，據代理從相片中認出，單位相信是西區全新單幢盤的一伙特色單位，實用面積約420多平方呎，兩房間隔，連約200平方呎平台，外望樓景及少海景，據知，單位樓價接近2,000萬元，重點是該新盤與男子組合MIRROR成員姜濤早前入市的西區維壹，位置距離不遠，可見港島西區吸引不少新一代明星進駐。

不過，未知林明禎是次是租入還是買入單位，若然是租，租金料至少3萬餘元。林明禎之前曾透露過想在港置業，又指因為在馬來西亞居住數千呎的豪宅，家人亦習慣居住大屋，故買樓亦想買間大屋。她又曾透露，指自己鍾情大玻璃窗及露台，與是次新居格局吻合。

林明禎。（IG/minchen333）

↓↓林明禎相片↓↓

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林明禎在台北居住數年，去年4月遷走，臨走前拍下此照片道別。（IG/minchen333）