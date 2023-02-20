青衣日系靚裝戶668萬沽　一個原因拋離銀行估價24%｜單位直撃

連靚裝修的優質單位獲用家追價入市。青衣翠怡花園一個連80萬元裝修的兩房單位，新近以668萬元易手，較銀行估價高至少「一球」。

中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，翠怡花園7座中層E室，實用面積495平方呎兩房間隔，單位早於2019年放盤，當時叫價750萬元，至去年12月調整至720萬元，最近再下調至680萬元放售，且表明可議價數萬元。單位新近以668萬元易手，呎價13,495元。

↓↓青衣翠怡花園成交單位↓↓

+ 1

用家睇勻沙田大圍區

新買家為外區用家，曾到沙田及大圍區睇樓，對單位質素有要求，輾轉到青衣翠怡花園睇樓後，見上址連靚裝修，遂出價645萬元，惟與業主心目中價位有差距。雙方議價後，新買家追價23萬至668萬元購入單位。

參考個別銀行就上址的網上估價，約由533萬至575萬元起，即上述成交價較估價高出93萬至135萬元，差幅最多有25%，不排除與單位連裝修有關。從相片可見，屋內連有日系風格裝修，新淨企理，據業主指裝修費達80萬元。

至於原業主於1996年以258萬元購入上址，持貨約二十七年，現帳面獲利410萬元，單位升值近1.6倍。