NOVO LAND 2B期首批平二手10%　陳永傑：足見積極去貨決心

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2B期趕《財政預算案》公布前開價， 今日（21日）公布首張價單，涉146伙，折實平均呎價13,288元，折實售價由425.51萬元起，新地副董事總經理雷霆形容定價為「北都歡騰價 」，較同區二手樓盤低逾一成。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，NOVO LAND第2B期定價，較去年8月推出的1B期首批折實均價低約5%，據中原數據資料，去年屯門區的二手平均呎價，已下跌約2.9%，今次NOVO LAND 2B 期的折讓幅度較二手多，足見發展商積極去貨的決心，料掀搶購潮，吸引上車客及投資者。

《財政預算案》公布在即，陳永傑預料樓市「減辣」機會不大。

根據中原數據資料，2022年屯門區二手平均呎價僅跌約2.9%，同區半新屋苑如珀御 、豐連、御半山、菁雋、弦海等，去年9月至12月樓市最差時期，平均呎價約為1.5萬元。隨市況回暖，近期半新樓呎價陸續回升至約1.4萬至1.8萬元不等，是次NOVO LAND 第2B期首批均價比二手平，料將凍結區內以至新界西北二手市場。

陳永傑又指，2月樓市復常進度良好，屯門區2月錄約140宗買賣成交（包括私樓及居屋），宗數已及正常旺市時的七、八成，買家以新客居多。

↓↓NOVO LAND 2B期兩房示範單位↓↓

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一手方面，2月一手成交暫錄約520宗，已超上月全月約510宗，多個新盤醞釀開售，一手市場氣氛急升，預計本月一手成交量可達1,000宗，創半年新高，預計3月一手成交有望達2,000宗。

對於《財政預算案》公布在即，他預料樓市「減辣」機會不大，經過三年疫情的打擊，相信政府會專注引入人才及資金，預計引入人才措施不僅樓市受惠，刺激整體經濟，各行各業均受惠。