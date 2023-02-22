財政預算案｜鼎珮：未減辣感失望　調整印花稅料細單位受惠

新一份《財政預算案》未有為樓市「減辣」，但將調整從價印花稅（第二標準稅率）的稅階。VMS 鼎珮合夥人馬宣義今（22日）指，對是次預算案未有「減辣」感到失望，認為政府未有從善如流。至於鼎珮董事總經理陳玉成表示，預計旗下長沙灣睿峰的一房及開放式單位可受惠。

原由內房中國恒大（3333）持有、現已轉讓予合夥股東鼎珮集團的長沙灣睿峰（易名前稱恆大．睿峰）將落實本周日（26日）推售14伙貨尾，主要為西翼高層兩房單位，包括一房及兩房開放式廚房單位，但不包括兩房梗廚。

鼎珮董事總經理陳玉成（左），VMS鼎珮合夥人馬宣義（右）

馬宣義又表示，睿峰自現樓推售後，三星期內售出27伙， 套現3億元， 當中年輕上車客及換樓家庭佔六成。目前尚有約200伙待售，市值約27億至30億元。

他又指， 成交單位中，最高售價單位為項目東翼 35樓A室，實用面積639平方呎，屬三房間隔，成交價逾1,520萬元，實用呎價約23,837元。整體成交亦兩房為主，約佔五成；另三房單位亦佔逾兩成。

睿峰會所佔地逾1萬呎

另外，發展商今日開放會所參觀，當中包括位於3樓的「GARDEN VERTEX天睿庭」以及36樓的空中會所「SKY VERTEX天睿臺」，兩個會所面積逾5,100平方呎，連同公共花園及遊樂地方，總面積逾1萬平方呎。會所設施包括28米的室外泳池，兒童俱樂，24小時天際健身室等。