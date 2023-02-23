預算案後開價　觀塘Bal Residence折實最平580萬　呎價16888元起

《財政預算案》公布後，即有發展商搶閘開價！麗新發展（0488）與市建局合作的觀塘恒安街18號「Bal Residence」今公布首張價單，首批56伙，入場單位折實售價580.69萬元，而首批呎價低至16,888元。



折實最平的入場單位為5樓A室一房戶，實用面積338平方呎，價單售價658萬元，扣除最高優惠後，折實售價580.69萬元。呎價最平則為5樓B室一房戶，實用面積345平方呎，折實呎價16,888元。

KOKO ROSSO月中首批均價17973元

參考最近東九龍及油塘新盤開價資料，最近期開價的樓盤為藍田KOKO HILLS第3A期KOKO ROSSO，在2月16日推出首批88伙，折實平均呎價17,973元，折實入場價由554.5萬元起。值得留意，該盤首批折實均價較兩年半前第一期KOKO HILLS的折實均價19,995元低約10%。

而再對上一個樓盤為油塘高超道新盤朗譽，在2022年11月開價，首批提供128伙，折實平均呎價17,938元。

E室一房長型開則 黑廁設計

發展商今日開放予傳媒參觀兩個一房無改動示範單位，當中參照第18樓E室搭建，實用面積340平方呎，單位呈長型開則，屬一房間隔。客飯廳外接露台、工作平台及冷氣機平台。開放式廚房設計設於大門旁邊，大門旁邊設有鞋櫃及小型儲物空間。至於，浴室設於主人房內，無窗屬黑廁設計。

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F室一房L型開則

另一參照第18樓F室搭建，實用面積349平方呎，同屬一房間隔，單位佈局與18樓E室不同，單位呈L型開則，單位內因而形成兩條走廊。另外，浴室設於主人房內，戶主需通過單位正門、主人房門及浴室門方可到達。

Bal Residence位於觀塘恒安街18號，去年12月已獲批預售文件，涉及156伙，主打一房細單位。整個項目預計落成日期為2024年3月31日，樓花期約十三個月。

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Bal Residence項目模型。（黃祐樺攝）

當年撃敗17家財團投得 每呎地價1.23萬

翻查資料顯示，Bal Residence位處的恒安街地皮，屬市建局需求主導重建項目，於2019年4月由麗新以8.83億元投得，每平方呎樓面地價約1.23萬元，遠高於當時市場預期。項目佔地約8,500平方呎，可建總樓面面積約7.2萬平方呎，當中住宅樓面佔約6.37萬平方呎，當時市場估值為6.1億至6.5億元。

據當時招標條款顯示，若項目日後售樓收益逾13.8億元，中標財團需按機制向市建局分紅，首3,000萬元比例是兩成，其後遞增至最高五成。