麗新觀塘Bal Residence公布樓書　提供156伙　一房戶最細300呎

《財政預算案》公布後，發展商極速推盤！麗新發展（0488）與市建局合作的觀塘恒安街18號「Bal Residence」在今日中午開價前，率先上載樓書。該盤面積最細為300平方呎，屬一房連平台特色戶。



據樓書資料，該盤提供156伙，實用面積300至793平方呎。最細單位為3樓A室連平台特色戶，實用面積300平方呎，屬一房間隔，平台面積272平方呎。至於最大為29樓C室頂層連天台特色戶，實用面積793平方呎，屬三房間隔，內置樓梯連接面積464平方呎的天台。

標準樓層每層提供7伙

另據項目圖則資料，該盤5樓至12樓、15樓至23樓及25樓至26樓為標準樓層，每層提供7伙。

Bal Residence位於觀塘秀茂坪恒安街18號，去年12月已獲批預售文件，涉及156伙，主打一房細單位。整個項目預計落成日期為2024年3月31日，樓花期約十三個月。

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當年撃敗17家財團投得 每呎地價1.23萬

翻查資料顯示，Bal Residence位處的恒安街地皮，屬市建局需求主導重建項目，於2019年4月由麗新以8.83億元投得，每平方呎樓面地價約1.23萬元，遠高於當時市場預期。項目佔地約8,500平方呎，可建總樓面面積約7.2萬平方呎，當中住宅樓面佔約6.37萬平方呎，當時市場估值為6.1億至6.5億元。

據當時招標條款顯示，若項目日後售樓收益逾13.8億元，中標財團需按機制向市建局分紅，首3,000萬元比例是兩成，其後遞增至最高五成。