賣地計劃｜首季先推兩幅地　油柑頭項目涉首置單位 ．持續更新

發展局局長甯漢豪今日（23日）下午5時，公布新一個財政年度（2023/24年度）賣地計劃。地政總署署長黎志華、規劃署署長鍾文傑亦一同出席。

【17: 25】新財年第一季（4月至6月）將推兩幅住宅地，包括荃灣油柑頭及堅尼地城西寧街，分別提供1,950及450伙。其中荃灣油柑頭地皮將作「港人首次置業」項目；至於商業及工業用地，會在其他季度推出。

此外，首季將有私人重建/發展項目，涉及5個項目，約360伙。合計首季共推出2,760伙。

【17: 21】市建局方面，同樣推出3個項目，分布九龍城盛德街、同區啟德道，以及黃大仙衙前圍村，涉及共2,200伙。

【17: 18】本財年12幅住宅用地中，涉及9,120伙，屬近五年新高，該12幅中，6幅屬滾存用地。其中港島區有兩幅，包括1月份流標的赤柱環角道豪宅、西營盤西寧街巴士站用地；另九龍方面，兩幅啟德住宅地，分別為2A區2號及3號地盤，及第4B區5號地盤；新界有8幅，包括兩幅大嶼山長沙地皮，荃灣油柑頭、東涌亦有3幅住宅地推出。

上述12幅用地，有一幅地尚未完成改劃，為西貢清水灣道用地；至於荃灣油柑頭地皮提供2,000伙，將涉「港人首次置業」單位。

【17: 13】未來每一財年均會推出工業用地。

【17: 12】3幅商業用地，提供約215萬平方呎商業樓面，包括啟德第4C區4號地盤、灣仔駱克道、金鐘廊商業地，其中金鐘廊商業地規模最大，達約107萬平方呎。

【17: 08】新財年將提供12幅住宅用地，涉及9,120伙；另有3幅商業用地，提供約215萬平方呎商業樓面面積；以及3幅工業用地，提供約183萬平方呎工業樓面面積。即新財年合共推18幅用地。

【17: 06】發展局局長甯漢豪稱，連同政府第四季賣地計劃，2022至23年財政年度達16,050伙，相較原先估計的1.2萬伙，高出逾25%，為過去五年以來第二高，僅次於2021年的1.9萬伙。

發展局局長甯漢豪。（張浩維攝）

財政司司長陳茂波昨日（22日）發表新一份《財政預算案》時已預告，新財年將推出12幅用地，連同鐵路物業發展、私人發展和重建及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可建約20,550伙，較《長遠房屋策略》的1.29萬個單位年度估算高約60%，創近五個年度的新高。

此外，新財年賣地計劃共有3幅商業用地及3幅工業用地，提供約215萬平方呎商業樓面面積，以及約183萬平方呎工業樓面面積。