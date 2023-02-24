KOKO ROSSO暫沽58伙　500名準買家到場　大手客1800萬購兩伙

《財政預算案》公布下調從價印花稅稅階後，首個全新盤開賣為會德豐地產發展的藍田KOKO ROSSO，今日（24日）首輪發售148伙，折實售價由554.5萬元起。項目上周低價開盤，首批88伙，折實平均呎價17,973元，較兩年半前第一期KOKO HILLS的折實均價19,995元低約10%。該盤昨日截收6,594票，超額認購逾43.5倍，即約45人爭一伙。



據今日晚上現場銷售情況，該盤吸引超過500名準買家、代理到場，現場相當墟冚，排隊人龍延至海港城商場之外。截至晚上約8時40分，該盤暫沽58伙，當中更有大手客斥1,800萬元買入兩伙兩房戶。



↓KOKO ROSSO首輪銷售現場情況↓

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【20:20】截至晚上8時20分，代理消息透露，KOKO ROSSO暫時有47伙獲買家認購，佔今日發售單位約32%。

準買家陳生：放寬稅階「幫到少少，當裝修費」

【20:15】現居沙田、從事建造業的準買家陳生表示，打算斥800萬至900萬元買入KOKO ROSSO兩房戶，以作新婚之用。被問及財政預算案放寬從價印花稅稅階，他認為對是次入市有催化作用，直言慳到的稅款「幫到少少，當裝修費」。

【19:38】項目截至晚上7時半，已有18伙單位獲揀選，目前約有130伙待沽。

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【18:50】中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該公司今日有約4至5枱大手客，擬斥2,000萬元購入兩伙兩房戶，預計首輪銷售將「一Q清袋」。今日買家亦以年輕客為主，地區分佈方面，約有6至7成為九龍區買家，港島區買家佔2成，其餘一成為新界區買家，形容項目有力加推。

代理料首輪148伙「一Q清袋」

【18:38】美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該公司買家出席率達8成，當中80、90後年輕買家佔7成。客戶分布方面，用家比例佔約8成。而投資客比例則佔約2成，更有買家擬斥資約1,900萬元連購2伙2房單位，首輪開售有望「一Q清袋」。

除了今日有8成為用家及上車客外，亦有兩成長線投資客，他估計項目落成後呎租約40至50元，租金回報率達3厘水平。

黃光耀：買家出席率逾90% 10枱大手客出席

【18:30】會德豐地產常務董事黃光耀指，首批148伙單位佔全盤單位約四成，目前市場反應積極，今日買家出席率約90%至95%，大多數以年輕買家為主，亦有10枱大手客出席。

日前財政預算案宣佈調整稅階，他表示項目900萬樓下單位最能受惠。他預計，今日可以「一Q清袋」，預計套現約11至12億元，短期內將輕微提價加推。

【18:19】截至傍晚6時19分，據現場所見，已有約500名買家及代理於商場外圍排隊，場面墟冚並現排隊人龍。

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半百名準買家及代理排隊到場

【17:45】現場相片可見，約傍晚5時45分，該批單位吸引超過半百名準買家及代理排隊，等候登記及揀樓，排隊人龍一度延至商場外。

【17:30】會德豐地產主席梁志堅到達售樓處親自督師。

售樓處設於尖沙咀海港城港威大廈第二座，今日首輪銷售分為兩組，設大手客認購時段，須購入兩伙指定單位，散客時段須最少購一伙。

一房折實入場554萬起

今日首輪發售148伙當中， 包括38個一房單位（開放式廚房）、67個兩房(開放式廚房)、43個兩房（梗廚）單位，實用面積由268至497平方呎，扣除最高12%折扣，折實售價554.5萬至921.5萬元，折實呎價17,158元至22,209元。

入場單位為第6座3樓J室，實用面積300平方呎，一房連開放式廚房間隔。 以折實金額計算，有35伙（24%）低於600萬元，有94伙（64%）低於800萬元，全數單位折實售價低於1,000萬元。

財政預算案中對樓市措施有何調整？ 為減輕一般家庭首置負擔，特別是中小單位，新一份《財政預算案》將調低從價印花稅稅階，另外對其他現行「樓市辣招」維持不變。其他派糖措施詳情。 2023/24年度賣地計劃將會推出多幅住宅用地? 新財政年度將會推出12幅住宅用地，港島區及九龍區各有2幅地皮，而新界區佔8幅。 2023/24年度賣地計劃內，那一幅地皮最貴重、估值最高? 新財政年度內估值最高為金鐘廊商業項目，估值上限達225億。

↓↓KOKO ROSSO一房連書房示範單位↓↓