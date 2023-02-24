旺角洗衣街商業地收至少3份標書　新地、長實、鷹君競投

旺角洗衣街與亞皆老街交界大型商業地皮，於今日（24日）中午截標。據現場最新情況，該幅地皮暫收3份標書，包括鷹君（0041）及長實（1113）。此外，新地（0016）亦確認就洗衣街商業項目遞交標書。

地皮估值約56.4億至109.7億

綜合市場資訊，該幅地皮每呎樓面地價介乎約3,700至7,200元，估值約56.4億至109.7億元。其估值下限較去年初大幅回落近七成。有測量師預計，由於近月地皮市場走勢欠佳，上述地皮料最多接獲3份標書，並有流標風險。

需建社區會堂、公共交通交匯處 保留3棵榕樹

上述旺角洗衣街與亞皆老街交界商業地皮，地盤面積約12萬平方呎，可建樓面高達152萬平方呎。項目預計能接駁港鐵東鐵線旺角東站及旺角站。此外，中標發展商將須負責興建指定社會服務設施、社區會堂、公共交通交匯處、過境巴士車站以及公眾停車位等設施。而中標財團也需要保留範圍內的3棵榕樹。

翻查資料，2022年2月份，該商業地皮估值介乎182億至228億元，每呎樓面地價約1.2萬至1.5萬元。不過，整體市況不佳，尤其商廈樓面供應多，在2022年12月底政府公布本季度賣地計劃時，上述商業地估值已經大幅插水，每呎樓面地價介乎約4,800至8,000元，估值介乎約73億至122億元，反映較2月份下調46%至60%。

2月估值182億至228億 最新降至約56億至110億

隨後踏入2023年，地皮市場連環錄得多宗大型地皮流標，拖累上述旺角洗衣街商業地的估值進一步下調，據最新資訊，該幅地皮每呎樓面地價介乎約3,700至7,200元，估值約56.4億至109.7億元，即較2022年初的估值累挫52至69%。