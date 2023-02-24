KOKO ROSSO｜斥600萬買一房　年輕退休人士余小姐話「好抵買」

《財政預算案》公布下調從價印花稅稅階後，首個全新盤開賣為會德豐地產發展的藍田KOKO ROSSO，今日（24日）首輪發售148伙，折實售價由554.5萬元起。項目上周低價開盤，首批88伙，折實平均呎價17,973元，較兩年半前第一期KOKO HILLS的折實均價19,995元低約10%。該盤昨日截收6,594票，超額認購逾43.5倍，即約45人爭一伙，今日發售情況亦相當墟冚，吸引超過500名準買家及代理到場。



曾購會德豐同系單位 對樓市前景感樂觀

現居大嶼山的退休人士余小姐，因有意搬出市區，決定斥資600萬元購一房單位，又認為項目「咁嘅價錢、咁嘅質素」覺得「好抵買」。

對於政府今次放寬稅階，她認為減稅有助加快入市決定，亦對樓市前景感樂觀。她早前亦曾經購買會德豐同系單位，覺得其會德豐樓盤質素「做得好好」。

現居大嶼山的退休人士余小姐，早前亦曾經購買過會德豐同系單位。（黃祐樺攝）

↓KOKO ROSSO首輪銷售現場情況↓

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一房折實入場554萬起

今日首輪發售148伙當中， 包括38個一房單位（開放式廚房）、67個兩房(開放式廚房)、43個兩房（梗廚）單位，實用面積由268至497平方呎，扣除最高12%折扣，折實售價554.5萬至921.5萬元，折實呎價17,158元至22,209元。

入場單位為第6座3樓J室，實用面積300平方呎，一房連開放式廚房間隔。 以折實金額計算，有35伙（24%）低於600萬元，有94伙（64%）低於800萬元，全數單位折實售價低於1,000萬元。

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財政預算案中對樓市措施有何調整？ 為減輕一般家庭首置負擔，特別是中小單位，新一份《財政預算案》將調低從價印花稅稅階，另外對其他現行「樓市辣招」維持不變。其他派糖措施詳情。 2023/24年度賣地計劃將會推出多幅住宅用地? 新財政年度將會推出12幅住宅用地，港島區及九龍區各有2幅地皮，而新界區佔8幅。 2023/24年度賣地計劃內，那一幅地皮最貴重、估值最高? 新財政年度內估值最高為金鐘廊商業項目，估值上限達225億。

↓↓KOKO ROSSO一房連書房示範單位↓↓