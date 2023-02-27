周末新盤錄54宗成交　按周回落23%　海茵莊園沽15伙

過去周末一手未有全新盤推出，市場以貨尾成交主導，據統計，周末（25、26日）兩天錄得共約54宗一手成交，較上周的約70宗按周回落約23%。



九龍建業（0034）將軍澳海茵莊園周末連沽15伙，成交價由470.4萬至725.3萬元，套現近8,400萬元。連同上周五 （24日）新一輪銷售所錄的成交計，三日合共有22宗成交，套現逾1.2億元。

KOKO ROSSO向隅客轉購一期三房

正當會德豐旗下藍田KOKO ROSSO熱賣之際，同系KOKO HILLS亦錄一宗成交，涉及為第2座17樓G單位，屬三房間隔，實用面積584平方呎，折實成交價1,253.3萬元，呎價21,461元。據知，該買家為KOKO ROSSO向隅客，於首輪發售入票卻未能成功購入，遂轉購一期現樓單位。

恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue亦沽5伙，成交價介乎459.32萬至701.31萬元，套現逾2,606萬元。當中最貴一伙C座9樓8室，實用面積458平方呎，成交價701.31萬元。

火炭星凱．堤岸兩伙2492萬沽出

中洲置業火炭星凱．堤岸亦沽兩伙，套現2,491.6萬元。涉及單位為2座26樓G室，實用面積583平方呎，以1,175.9萬元沽出，呎價20,170元；另一伙為1座48樓H室，成交價1,315.7萬元，實用面積568平方呎，呎價23,164元。

火炭星凱．堤岸2月暫沽20伙，套現逾3億元，平均成交呎價22,745元。另項目開售至今累售889伙，套現逾91億元，平均呎價20,360元。

由萊蒙國際（3688）及俊和發展的何文田窩打老道128 WATERLOO亦沽一伙，涉及單位為10樓C室，實用面積342平方呎，屬一房間隔， 成交價為999.5萬元，呎價29,225元。項目由開售至今，累售52伙，連同車位銷售共套現約12億元，平均呎價逾30000元。