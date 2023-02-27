蔡天鳳案｜4萬月租窩藏前夫　內地業主不知情　凱旋門單位曝光

名媛蔡天鳳（Abby Choi）遭碎屍案，其前夫鄺港智（Alex）一家四口、連同前家翁的情婦亦被捕。據悉，前家翁的情婦於2月中旬，以月租4萬多元租用九龍站凱旋門單位，用作窩藏蔡女的前夫。據市場消息透露，涉及為凱旋門朝日閣極低層三房單位，已經交吉，業主為一名內地人士，身在內地，對新租客的背景全不知情，甚至連租戶「係男定女都唔知」。



有熟悉西九龍一帶豪宅屋苑的資深代理透露，上述窩藏蔡女前夫的單位，為凱旋門朝日閣極低層A室，實用面積953平方呎，三房一套間隔，現況為交吉，屋內幾乎沒有提供任何傢具及設備，單位外望維港海景，以及正在動工的高鐵西九龍站上蓋商廈項目。

單位望維港海景 全屋交吉無傢具

據了解，上述單位業主為一名內地客，早在2009年底以約1,640萬元買入上述凱旋門單位，早前透過代理把單位放租，意向租金約4.18萬元，至今年2月中旬以約4萬元租出，呎租約42元，屬市價。據了解，上述單位租客為蔡天鳳前家翁的情婦，據報於深水埗按摩場所任職「骨妹」，數月前與前家翁結識。

業主身處內地 對租客背景不知情

據該名資深代理透露，最新聯絡到該單位的業主，業主表示現正身處內地，對於新租客的身份、工作背景完全沒有頭緒，甚至連租戶「係男、定女都唔知」。據了解，是次單位租務由俗稱「細A」的小型代理行負責，估計是與業主相熟的代理行。

↓↓涉事凱旋門朝日閣單位↓↓

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該名資深代理又表示，普遍內地業主在揀選租客時也比較大意，是次業主更身處內地，「遙距」出租單位，未有認真考究租客的身份、工作背景及收入證明等。他又指，一般若然是由相熟的代理負責租務事宜，可能一早已簽下授權書，或由代理以郵寄形式把租約寄往內地，讓業主進行簽名，故對新租客未必有詳細了解。

從相片可見，單位目前狀況是交吉，屋內未見有任何傢俱，未似有人在長期居住。

九龍站上蓋豪宅屋苑凱旋門。（資料圖片）