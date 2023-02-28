將軍澳海茵莊園周五賣39伙　折實444萬起　深水埗佳悅同日賣12伙

九龍建業（0034）將軍澳海茵莊園公布最新銷售安排，落實在本周五（3月3日）展開新一輪銷售共39伙單位。

該批39伙分布於第一及第二座，戶型涵蓋開放式至一房，當中開放式佔2伙，另一房佔37伙。實用面積203至321平方呎，折實售價由444.435萬元至658.24萬元，折實呎價19,423至21,903元。連同昨日沽出的4伙單位， 項目於2月份累沽出數75伙，套現逾4.3億元。

深水埗佳悅周五賣12伙 折實入場368.29萬起

另外，佳寧娜（0126）與宏達合作發展的深水埗佳悅，亦於同日加推2號價單共12伙，並落實在本周五（3月3日）於次輪銷售全數推出加推單位。

加推的2號價單涉12伙，實用面積由212至289平方呎，當中開放式佔6伙及一房佔6伙，價單售價介乎391.8萬至592.3萬元，實用呎價由18,481至20,929元。扣除最多6%折扣優惠後，折實售價介乎368.29萬至556.76萬元，折實呎價由17,372至19,674元。

當中，入場單位為5樓E室，實用面積212平方呎，屬開放式間隔，扣除最多6%折扣優惠後，折實售價為368.29萬元。